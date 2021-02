Saminu Abdullahi, talento nigeriano dello Spartaks Jurmala, interessa allo Spezia. Ecco le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it

Vicino a passare in mani americane, sul mercato lo Spezia ci ha abituati ad affari inattesi. A tal proposito, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, risulta un forte interesse del club ligure per il talentuoso Saminu Abdullahi. Il ventenne nigeriano milita in Lettonia, allo Spartaks Jurmala, ed è un centrocampista di qualità, bravo in fase di impostazione.

Bruge, Hajduk Spalato e non solo rappresentano la concorrenza per il classe 2001, il cui contratto scade nel dicembre 2023 e che di recente nominato miglior centrocampista del massimo campionato Lettone.