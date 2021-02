Serie A, 21/a giornata: remuntada Torino, colpo esterno dello Spezia

Risultati, marcatori e classifica dopo le gare del sabato pomeriggio alle ore 15 della 21/a giornata di Serie A

Pomeriggio ricco di gol in Serie A con le gare delle ore 15 valide per gli anticipi del sabato della 21/a giornata di campionato. Il risultato più sorprendente arriva da Bergamo dove l’Atalanta avanti di tre reti grazie a Ilicic, Gosens e Muriel, si fa rimontare fino al 3-3 finale dal Torino di Nicola che completa la rimonta nel finale con un colpo di testa di Bonazzoli.

Vittoria esterna invece per lo Spezia che fa un balzo importante in avanti in classifica in ottica salvezza con l’1-2 esterno sul campo del Sassuolo. Gyasi ribalta la situazione con il gol della vittoria nella ripresa dopo l’iniziale vantaggio di Caputo.

Atalanta-Torino 3-3 14′ Ilicic (A), 19′ Gosens (A), 21′ Muriel (A), 42′ Belotti (T), 45’+1′ Bremer (T), 84′ Bonazzoli (T)

Sassuolo-Spezia 1-2 25’ Caputo (S), 39’ Erlic (Sp), 78’ Gyasi (Sp)

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 47; Milan 46; Roma 40; Juventus* 39; Napoli*, Lazio e Atalanta** 37; Sassuolo** 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Udinese, Spezia** e Genoa 21; Bologna 20; Torino** 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più