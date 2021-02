Calciomercato Milan, Messi lo fa fuori | Colpo dal Barcellona

Il Milan potrebbe sfruttare un’occasione sul mercato grazie a Lionel Messi: ecco quanto chiede il Barcellona

Il Milan è alla ricerca di nuovi colpi in grado di alzare il livello qualitativo della rosa di Stefano Pioli. Il dt Maldini, infatti, è attento alle occasioni che presenta il mercato, soprattutto dalla trequarti in su. Avere un giocatore di livello internazionale fa sempre comodo e dalla Spagna lanciano l’interesse per Philippe Coutinho, attualmente al Barcellona.

Milan, occhi puntati su Coutinho: Messi lo fa fuori

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Lionel Messi vorrebbe che il Barcellona metta sul mercato Philippe Coutinho. Finora ha segnato tre gol e siglato due assist, uno score troppo povero per gli standard dei blaugrana. ‘La Pulce’, insomma, vorrebbe che il Barça approfittasse della cessione del brasiliano per fare cassa e intervenire sul mercato. La valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Una delle squadre interessate è il Milan, insieme a club di Premier come Tottenham, Arsenal e Manchester United.