Il Leeds potrebbe presto ritrovarsi a fronteggiare l’addio del talentuoso Raphinha. Al suo posto Bielsa pensa anche a Douglas Costa

Campionato fin qui di alti e bassi per il Leeds di Marcelo Bielsa che naviga a metà classifica. Tra i protagonisti principali della stagione del club britannico c’è il 24enne brasiliano Raphinha che ha già collezionato 6 gol e altrettanti assist tra tutte le competizioni, mettendosi in luce anche agli occhi delle big. Tra queste, come sottolineato da ‘Fichajes.net’ c’è il Liverpool di Jurgen Klopp, intenzionato a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro per strapparlo a Bielsa la prossima estate. Una proposta a cui il Leeds difficilmente potrà rinunciare e che lascerebbe il tecnico argentino senza una stella importante.

Calciomercato Juventus, Bielsa mette nel mirino Douglas Costa

In questo contesto potrebbe avere un ruolo anche la Juventus di Agnelli. Secondo la testata iberica infatti in caso di addio di Raphinha, il Leeds andrebbe su un calciatore con caratteristiche simile. Tra gli obiettivi papabili spunta Douglas Costa, esterno verdeoro in prestito al Bayern Monaco che tornerà proprio a Torino alla conclusione del rapporto con i bavaresi. L’ex juventino non ha però intenzione dei sostare molto in bianconero e per questo motivo il Leeds andrebbe all’attacco proprio sfruttando parte degli introiti derivanti dall’addio del connazionale. Così facendo la Juventus potrebbe provare a monetizzare l’addio di un calciatore a scadenza 2022.