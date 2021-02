Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo il ko dell’Allianz Stadium contro la Juventus

Roma poco efficace negli ultimi sedici metri. A sottolinearlo è anche Paolo Fonseca in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus: “E’ vero che non abbiamo mai vinto contro le grandi squadre, però oggi non meritavamo la sconfitta. Abbiamo disputato una bellissima partita: la differenza l’ha fatta l’efficacia in zona gol. La Juve ha capitalizzato al meglio, noi invece abbiamo fatto 14-15 conclusioni senza segnare. Abbiamo giocato con coraggio, poi sul 2-0 la Juve ha abbassato i ritmi ed era molto difficile far gol. Dzeko? E’ stata una scelta tecnica”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, furia Fonseca | Ha perso la pazienza

Il tecnico della Roma risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sull’assenza di Pellegrini e la possibilità di uno Dzeko titolare nella prossima gara con l’Udinese: “Non voglio cercare nessuna scusa, non parlo dei giocatori che oggi erano assenti. Cristante nella posizione di Pellegrini ha fatto bene oggi. Non deve essere per noi una scusa l’assenza di Pellegrini, così come quella di Smalling o Pedro. Dzeko è un giocatore come gli altri: deve lavorare come sta facendo, la scelta dopo è sola mia”.