Perde la pazienza Paulo Fonseca che ha richiamato in modo deciso il giovane Gonzalo Villar: le ultime da Juventus-Roma

Secondo tempo da dimenticare per Gonzalo Villar che ha vissuto una partita non proprio da ricordare spesso in ritardo ed in difficoltà contro i vari Arthur, Rabiot e McKennie. Poco dopo l’ora di gioco il talento della Roma ha anche incassato la sostituzione da parte di Fonseca che lo aveva aspramente richiamato una manciata di minuti prima.

Furia infatti del tecnico capitolino che ha perso la pazienza con Villar richiamandolo in diverse circostanze. Messaggi non recepiti dal centrocampista che ha poi anche lasciato il campo a Diawara.