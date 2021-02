Sono settimane cruciali per il futuro dell’Inter. BC Partners ha messo sul piatto la tanto attesa offerta per rilevare l’Inter: ecco tutti gli ultimi sviluppi

Il futuro dell’Inter tra campo e società. I nerazzurri saranno impegnati questa sera nell’importante match contro la Fiorentina, ma restano sullo sfondo le delicate vicende societarie. In tal senso, potrebbe presto arrivare la svolta nella trattativa tra Suning e BC Partners. Vi abbiamo riportato l’ultima di idea di offerta da parte del fondo londinese, ma ora, secondo le indiscrezioni, si sarebbe passati ai fatti, con una cifra molto alta per rilevare l’Inter.

Inter, BC Partners mette sul piatto un miliardo: la reazione di Suning

Il fondo londinese, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, sarebbe pronto a mettere sul piatto un miliardo di euro complessivo per l’Inter. 800 milioni sarebbero destinati all’acquisto della società, ulteriori duecento per le spese da saldare subito. La cifra è al rialzo rispetto ai 750 milioni che si paventavano nei giorni scorsi, ma ancora non soddisferebbe del tutto Zhang, che fissa solo il valore dell’Inter a un miliardo.

Ora partirà una serrata trattativa per capire se ci saranno i margini per un accordo. Per adesso, prevale il no per la distanza di 200 milioni di valutazione. Dovrà comunque pronunciarsi il CdA di Suning. Gli attuali proprietari cercheranno di capire diversi aspetti: percentuale di azioni da cedere, la governance, il potere di nomina dei dirigenti. Segni che fanno comprendere che almeno per questa stagione Suning non vorrebbe lasciare l’Inter, ma pare sempre più distante dal mondo nerazzurro.