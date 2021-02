Intervenuto in diretta a CMIT TV, Fabrizio Biasin ha parlato di Inter, sottolineando l’obbligo stagionale di Antonio Conte

“L’Inter è tenuta a vincere un trofeo in questa stagione”. Lo ha sottolineato Fabrizio Biasin intervenuto in diretta a CMIT TV. Il giornalista ha parlato della stagione dell’Inter e in particolare di Antonio Conte. “Quello che è stato affidato a Conte non è un gruppo da quarta scelta. Vero che si sono create delle difficoltà e che non è arrivato il Kante della situazione, ma all’inizio della stagione tutti noi abbiamo messo l’Inter allo stesso livello della Juventus. La squadra è tenuta a vincere qualcosa”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Biasin a CMIT TV: “Conte tenuto a vincere”

Nel caso in cui l’Inter, prematuramente eliminata dalla Champions League, non dovesse riuscire a conquistare un trofeo, la stagione, secondo Biasin, sarebbe da ritenersi fortemente negativa. “L’Inter è tenuta a vincere. Se ci riuscirà allora Conte sarà celebrato, sennò la stagione non potrà essere considerata positiva”.