L’Inter potrebbe perdere un big in estate: il Real Madrid lo ha individuato come rinforzo e ci sarebbe stata l’apertura del calciatore

E’ il vero insostituibile per Antonio Conte: Nicolò Barella ha fatto il salto di qualità atteso viste le sue qualità ed ora è diventato tra i centrocampisti più forti nel panorama europeo. Non sorprende quindi vederlo accostato anche a grandi squadre del Vecchio Continente. Tra queste c’è il Real Madrid che lo ha inserito tra gli obiettivi del prossimo anno. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, i blancos avrebbero già fatto dei sondaggi con l’entourage del calciatore e avrebbero ricevuto un’apertura al trasferimento. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Certo ci sarà poi da convincere l’Inter che, nonostante la questione societaria ancora in ballo, non si priverà così facilmente dell’ex Cagliari. Per il calciatore il portale spagnolo parla di una possibile offerta tra i 50 e i 55 milioni di euro, cifra che potrebbe non bastare per strappare il sì dei nerazzurri.