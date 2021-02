Ibra-Lukaku, lo svedese ascoltato dalla Procura federale

Ibra-Lukaku, prosegue l’inchiesta della Procura Federale: ascoltato anche il centravanti del Milan dopo l’accaduto in Coppa Italia

Continua a tenere banco il caso Ibra-Lukaku, dopo il violento diverbio tra i due avvenuto la scorsa settimana nel quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Sul campo, i due furono semplicemente ammoniti dall’arbitro Valeri, ma le frasi che lo svedese e il belga si sono rivolti sono al vaglio della Procura federale che ha aperto un’inchiesta.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Ibra-Lukaku, Valeri in Procura: gli scenari | Rischio 10 giornate di squalifica!

Ibra-Lukaku, l’inchiesta prosegue: le ultime

Gli inquirenti stanno valutando possibili elementi di rilevanza razzista nell’accaduto. Nei giorni scorsi, era stato già ascoltato il direttore di gara. Oggi, stando a ‘Sky Sport’, è toccato a Ibrahimovic, assistito dai suoi legali sia in presenza che in video conferenza. Nei prossimi giorni dovrebbe essere convocato anche Lukaku per ascoltare la sua versione dei fatti, per giungere a una decisione quanto prima. Entrambi rischiano una squalifica a tempo da tutte le competizioni oppure una stangata (10 giornate, se verrà riconosciuta l’applicazione dell’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva sulla discriminazione razziale) in Coppa Italia.