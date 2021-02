Ivan Perisic punta già la Juventus dopo la vittoria contro la Fiorentina: “A Torino per vincere”

Tutto facile per l’Inter sul campo della Fiorentina. Intervistato al termine della partita ai microfoni di ‘Sky Sport’, Ivan Perisic, autore del definitivo 2-0 per i nerazzurri, ha commentato così il successo esterno: “Abbiamo disputato una buona gara, anche oggi abbiamo creato tante occasioni e potevamo chiuderla prima. Ma sono tre punti importanti, ora siamo primi ed è ciò che conta”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Testa, ora, alla Coppa Italia e al ritorno contro la Juventus: “Andremo a Torino per vincere. Noi ogni settimana dobbiamo fare il nostro e continuare così, siamo sulla buona strada. Momento decisivo della stagione? Può essere, però ci sono tante partite. Dobbiamo vincere ogni partita, non possiamo più sbagliare”.