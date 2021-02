Fiorentina-Inter, Infortunio Vidal: il comunicato UFFICIALE!

E’ durata solo 45 minuti la partita di Arturo Vidal. Il cileno è stato costretto a lasciare il campo del Franchi per via di un infortunio. Ecco le sue condizioni

Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo di gioco del Franchi, nel match contro la Fiorentina, valevole per la 21a giornata di Serie A, per via di una contusione al ginocchio sinistro. E’ stato lo stesso club nerazzurro – attraverso i propri canali ufficiali – a darne notizia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

“Arturo Vidal è stato sostituito al termine del primo tempo di Fiorentina-Inter – si legge – a causa di una contusione al ginocchio sinistro“.

Ci sarà, dunque, da capire se Vidal – che sarà costretto a saltare la sfida di Coppa Italia contro la Juve per squalifica – potrà recupera in vista della partita contro la Lazio, in programma domenica 14 febbraio alle ore 20.45.