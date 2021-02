Antonio Conte perde Arturo Vidal. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo di gioco di Fiorentina-Inter

E' durata solo 45 minuti la partita di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha lasciato spazio a Gagliardini all'intervallo di Fiorentina-Inter, match di Serie A, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno, per via di un infortunio. Le condizioni del calciatore, che ha lasciato il campo zoppicando dopo una botta al ginocchio, verranno valutate nelle prossime ore.