Fiorentina-Inter 0-2: Barella-Perisic, Conte in vetta in attesa del Milan

L’Inter vince 2-0 sul campo della Fiorentina e scavalca momentaneamente il Milan al primo posto in classifica

Successo senza particolari affanni per l’Inter di Antonio Conte nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra si impone per 2-0 sul campo della Fiorentina. Apre le marcature il solito Barella, autore di un gran destro da fuori. I padroni di casa si rendono di fatto pericolosi solo con una doppia occasione nel primo tempo, quando Bonaventura colpisce anche la traversa. Ripresa in discesa, invece, per i nerazzurri con Perisic che fa subito 2-0 servito a porta vuota da Hakimi. La squadra di Conte vola così momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa del Milan, impegnato domenica contro il Crotone. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

FIORENTINA-INTER 0-2: 31′ Barella, 52′ Perisic

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 47; Milan 46; Roma 40; Juventus* 39; Napoli* e Lazio 37; Atalanta 36; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Udinese e Genoa 21; Bologna 20; Spezia 18; Cagliari e Torino 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più