Caso Suarez, la versione dei fatti del bomber su Juventus e passaporto

La vicenda legata a Luis Suarez infiamma, a distanza di mesi, l’attenzione mediatica. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha parlato della querelle relativa l’esame per il passaporto e la Juventus

Luis Suarez sta facendo molto bene in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid. La punta sta trascinando la squadra di Diego Simeone, a suon di ottime prestazioni e soprattutto con i suoi gol: sono già 14 in 16 presenze, uno score impressionante. La questione relativa l’esame farsa per il passaporto, però, non si placa e stanno andando avanti i procedimenti giudiziari sulla vicenda, su cui ha aggiornato anche la FIGC negli scorsi giorni. Ora il bomber si fa sentire e cita anche il possibile approdo alla Juventus.

Caso Suarez, l’attaccante spiega la vicenda legata a Juventus e passaporto

La punta dell’Atletico Madrid ha dato la sua versione dei fatti in un’intervista a ‘el transistor’: “Si è parlato molto della Juventus, ma c’erano molti club interessati. Ho continuato le pratiche per il passaporto italiano, perché era qualcosa che andava avanti da un anno. La prima cosa che ho detto nella trattativa con l’Atletico è che non volevo fare nulla, prima di aver lasciato il Barcellona“.