Calciomercato Juventus, occhi in casa United | Idea Rashford per l'estate

Dall’Inghilterra rivelano che la Juventus sarebbe interessata a Marcus Rashford: sfida al Barcellona per la star dello United

I bianconeri non si sono mossi in entrata nel mercato di gennaio, lavorando solamente alle cessioni e su operazioni volte ad alleggerire il monte ingaggi. Fabio Paratici è riuscito a risolvere la questione Khedira, che si è accasato all’Hertha Berlino, ed ha messo a bilancio delle plusvalenze con l’Under 23. Dall’Inghilterra rivelano come la Juventus, invece, starebbe valutando un grande colpo per la prossima estate e per farlo avrebbe messo gli occhi in casa United. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, idea Rashford per l’estate | Ma servono cessioni

La Juventus, come rivelato dal ‘Daily Mirror’, sarebbe pronta a dare battaglia al Barcellona in estate per arrivare a Marcus Rashford. La stella classe ’97 del Manchester United potrebbe anche lasciare la Premier League a fine stagione e, al momento, bianconeri e blaugrana sarebbero i due club più interessati. ‘Madama’, quindi, si starebbe preparando al momento in cui Cristiano Ronaldo non sarà più il faro del proprio attacco. Per riuscire ad arrivare a Rashford, però, servirebbero circa 80 milioni di euro più un ingaggio monstre. Ecco perché saranno fondamentali le cessioni.

In casa Juventus sarebbero diversi i giocatori che potrebbero partire in estate. Oltre a Douglas Costa, già estromesso dal progetto di Pirlo, anche Ramsey, Rabiot e Bernardeschi potrebbero essere sacrificati per fare cassa. Infine, anche la situazione di Paulo Dybala -questione rinnovo non ancora risolta- resta instabile ed un suo addio nel prossimo mercato non si può escludere totalemente. Il grande colpo della Juventus, quindi, potrebbe proprio essere Marcus Rashford.