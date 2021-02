Milan, il Chelsea potrebbe abbassare le pretese per Tomori: Tuchel infatti punta a Sule e Upamecano per la difesa

Un doppio obiettivo per la difesa, che riguarda, in parte, anche il Milan. Perché Thomas Tuchel, da poco sedutosi sulla panchina del Chelsea, starebbe già guardando con attenzione al mercato estivo e in particolare ad un doppio colpo in difesa. Secondo il ‘Sun’, il manager tedesco starebbe guardando con attenzione in Bundesliga e avrebbe individuato in Nicklas Sule del Bayern Monaco e in Dayot Upamecano del Lipsia i giusti nomi per rafforzare il reparto arretrato. Resterà da vedere se il Chelsea punterà ad acquistare entrambi, ma dall’Inghilterra sottolineano come un nuovo difensore centrale rappresenti una priorità per il club londinese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, riscatto Tomori: il Chelsea può abbassare le pretese

Il fatto che il Chelsea si interessi ad un nuovo difensore centrale, può interessare molto anche il Milan. Il club rossonero ha acquistato a gennaio in prestito con diritto di riscatto Fikayo Tomori. Il classe 1997, nelle due gare disputate, ha destato un’impressione positiva e se continuerà a far vedere buone cose, allora il Milan potrà pensare di riscattarlo.

Tomori ha caratteristiche uniche nella rosa rossonera: aggredisce l’avversario molto alto e dispone di grande velocità. Il riscatto fissato è attorno ai 28 milioni di euro, ma non è detto che, complice anche l’interesse per Sule e Upamecano, il Chelsea non possa decidere di abbassare le proprie pretese. L’obiettivo potrebbe essere quello di fare cassa per investire poi sul francese o il tedesco. E a poter contare molto potrebbe essere la stessa volontà del natio di Calgary, che, già convinto da Maldini a gennaio, potrebbe premere per restare a Milano se in questi mesi le cose dovessero andare bene.