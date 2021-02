Calciomercato Milan, doccia fredda da Madrid per Brahim Diaz

Calciomercato Milan, si allontana la permanenza in rossonero di Brahim Diaz: la decisione da parte del Real Madrid

Nella grande stagione del Milan, una delle sorprese più gradite si sta rivelando Brahim Diaz. Il giovane talento in prestito dal Real Madrid sta dando un ottimo contributo alla causa sulla trequarti, i suoi numeri e le sue qualità sono molto apprezzati da Pioli che lo ha usato spesso come arma a gara in corso. Ma anche da titolare, ha saputo dire la sua. Ecco perché, come anticipato da Calciomercato.it, il Milan vorrebbe fare di tutto per trattenere Diaz anche in futuro.

Calciomercato Milan, il Real Madrid ha deciso: Diaz torna a casa

L’accordo con il Real Madrid prevede il prestito secco senza opzione per il riscatto. E sebbene l’intenzione di rivedere i termini ci sia tutta da parte dei rossoneri, i ‘Blancos’ non la pensano allo stesso modo. In vista di un totale rinnovamento a partire della prossima stagione, il talento di Diaz può affermarsi come stella di prima grandezza nel nuovo corso. La decisione sarebbe già stata presa, stando a ‘OK Diario’: il classe 1999 tornerà a Valdedebas. Una vera e propria doccia gelata per il Milan.