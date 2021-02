Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | C’è la svolta inattesa

Calciomercato Juventus, ripartono i negoziati per il rinnovo di Dybala: la volontà delle parti è proseguire, ma c’è un nuovo scenario

Mese di febbraio molto importante per la Juventus, sotto tutti i punti di vista. Bianconeri a caccia della finale di Coppa Italia, con i due scontri diretti in campionato con Roma e Napoli fondamentali per avvicinarsi alla vetta e con il ritorno in Champions League. Anche fuori dal campo, settimane cruciali per il futuro di Paulo Dybala, il cui rinnovo di contratto torna in agenda. L’argentino, fuori da un mese per infortunio, vuole tornare in campo ed essere di nuovo protagonista, ma attende anche di sapere dove giocherà nelle prossime stagioni.

Calciomercato Juventus, Dybala può restare: in caso di addio, il piano a sorpresa di Paratici

Dopo che nei mesi scorsi non si è trovata un’intesa tra il giocatore e i bianconeri, può essere messo in agenda nelle prossime settimane un nuovo summit con l’agente Antun. La proposta della Juventus non si schioda dai 10 milioni a stagione, la richiesta della ‘Joya’ è per ora superiore, ma si può trovare un punto di incontro. Dybala ha risolto la annosa querelle legata ai diritti di immagine con l’ex agente e può rimanere in bianconero, la volontà delle parti è quella di proseguire insieme ma i negoziati hanno un esito che ancora non si può definire scontato. Con un nuovo possibile scenario che può essere valutato da Paratici: quello dell’addio a fine stagione, ma con un rinnovo ‘formale’, per far sì che la Juventus non debba cedere a prezzo ribassato un giocatore in scadenza nel 2022.