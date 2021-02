Club italiani di Serie A e B guardano con attenzione al giovane bomber dell’Union Santa Fe Franco Caro. Il 17enne viene paragonato all’ex centravanti di Fiorentina e Roma, Gabriel Batistuta

Si chiama Franco Caro il nuovo astro nascente del calcio argentino. Ha soli 17 anni e ha da poco firmato il primo contratto da professionista con l’Union Santa Fe. Stando a chi lo conosce bene, il ragazzo abbina grande forza fisica a una tecnica considerevole, il che porta addirittura a paragonarlo a un super bomber del passato, Gabriel Omar Batistuta che in Italia ha lasciato un segno indelebile con le maglie di Fiorentina e Roma.

Giovanissimo, ma già con ruoli importanti nella squadra giovane dell’Union Santa Fe: tira i rigori e le punizioni, guida soprattutto il gruppo facendo leva sulla sua accesa personalità, di certo non comune per uno della sua età. Insomma, parliamo di un ‘gioiello’ che non a caso è già finito nel mirino di diversi club europei. Italiani compresi, tra Serie A e B. In cadettaria si segnala l’interesse del Cosenza per questo nuovo talento argentino di cui senz’altro sentiremo parlare.