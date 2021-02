Calciomercato Lazio, incontro per il rinnovo di Inzaghi | Cifre e dettagli

Il futuro di Simone Inzaghi è sempre più vicino alla definizione. Di seguito tutte le ultime novità riguardanti il rinnovo di contratto: i dettagli sulla trattativa con Claudio Lotito

Il rinnovo di Simone Inzaghi sembra ormai andare sulla fumata bianca definitiva, dopo mesi di trattative e discussioni sul futuro dell’allenatore. Come vi avevamo anticipato già nelle scorse settimane, il futuro del tecnico stava andando verso il prolungamento con il club biancoceleste. Ora le trattative sembrano ormai essere arrivate alla svolta: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Lazio, accordo per il rinnovo di Inzaghi: cifre e dettagli

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nella giornata di ieri sarebbe avvenuto un incontro decisivo tra l’allenatore della Lazio e Claudio Lotito a Formello. L’accordo è stato trovato per una cifra di 2,5 milioni a stagione con prolungamento fino al 2024. Nel contratto, inoltre, dovrebbero essere presenti dei bonus piuttosto interessanti, che danno la misura delle ambizioni della Lazio. Il primo è legato alla qualificazione alla Champions League; il secondo addirittura alla conquista dello Scudetto. In ogni caso, ormai tutto sembra essere pronto per il tanto atteso rinnovo di Inzaghi: fumata bianca in arrivo.