Lazio, la lista per la Champions League: dentro Musacchio e Lulic

La Lazio presenta la sua lista per la Champions League: dentro Musacchio e Lulic, fuori l’infortunato Luiz Felipe

In vista del doppio impegno contro il Bayern Monaco campione in carica, la Lazio ha presentato la lista per la Champions League. Il club biancoceleste ha apportato un paio di cambiamenti. Out l’infortunato Luiz Felipe e Djavan Anderson, dentro Musacchio e il recuperato Lulic. I biancocelesti giocheranno contro i bavaresi il 23 febbraio a Roma e il 17 marzo a Monaco.

La lista:

Portieri: Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Fares, Hoedt, Lazzari, Lulic, Marusic, Musacchio, Patric, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi