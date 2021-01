CM.IT – Lazio, Inzaghi firma: ecco i dettagli del contratto

La Lazio ha trovato l’accordo con il tecnico Simone Inzaghi per il rinnovo del contratto, i dettagli della firma

Tutti per uno, e uno per tutti. La vittoria nel derby non solo rilancia le ambizioni Champions della Lazio, ma sembra coincidere con il prolungamento del matrimonio tra Simone Inzaghi e il club. Rinnovo del contratto almeno fino al 2023 (con opzione per un altro anno) e adeguamento dell’ingaggio per il mister piacentino.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Roma, la vittoria non placa Inzaghi: ‘bacchetta’ Ambrosini

Sulle cifre non ancora c’è certezza: 2,5 milioni di euro secondo alcuni, 3 milioni di euro (comprensivi dei bonus) per altri. Dettagli da capire meglio nelle prossime ore. Intanto, il lieto fine, atteso dalla scorsa estate, è arrivato.