Cristiano Ronaldo dà il suo via libera per il nuovo acquisto della Juventus: un affare da sessanta milioni di euro

C’è il via libera di Cristiano Ronaldo: l’asso portoghese avrebbe dato il suo benestare al colpo di mercato estivo della Juventus. E’ quanto scrive ‘donbalon.com’, secondo cui il nome individuato per rinforzare la squadra è una vecchia conoscenza dei bianconeri: Paul Pogba. Il francese è da tempo uno degli obiettivo di mercato con Paratici e ha il contratto in scadenza nel 2022. Senza rinnovo questa potrà essere l’estate dell’addio, come anticipato da Raiola, e la Juventus è tra le più accreditate all’acquisto del ‘Polpo’. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Paratici dovrà battere la concorrenza del Real Madrid, con Zidane che ha un debole da tempo per il 27enne, interesse non pienamente condiviso dal presidente Perez. Il Manchester United è pronto a cedere il calciatore al miglior offerente e ha fissato il prezzo a sessanta milioni di euro. Una cifra che la Juventus vorrebbe rivedere al ribasso. Per avvicinare i due club c’è tempo, intanto arriva il via libera di Ronaldo.