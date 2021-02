Calciomercato Juventus, crolla il prezzo di Sancho

Il Borussia Dortmund sarebbe pronto a chiedere circa 100 milioni di euro, meno rispetto alla passata stagione. La Juve era tra le squadre interessate al talento classe 2000

Jadon Sancho è pronto a lasciare il Borussia Dortmund al termine della stagione. L’attaccante classe 2000 sembrava destinato a trasferirsi al Manchester United ma le alte richieste dei tedeschi hanno frenato la trattativa: i Red Devils si sarebbero spinti oltre i 106 milioni di euro, non raggiungendo, però, i 123 milioni richiesti.

Il Manchester United ha così deciso di cambiare obiettivi, con Sancho che non appare più in cima alla lista dei desideri per l’estate. Il Borussia Dortmund – come si legge sul ‘Mirror’ – ha così deciso di abbassare il prezzo del suo talento, di ben 20 milioni, con la speranza che i Red Devils tornino alla carica. Uno sconto, che potrebbe favorire l’inserimento anche di altre squadre: Sancho nei mesi scorsi è stato un’idea anche di Manchester City e Juventus. Un addio di Dybala potrebbe certamente disegnare nuovi scenari in avanti. La storia ci insegna (vedi de Ligt) che i bianconeri siano capaci di spendere cifre importanti per i giovani talenti.