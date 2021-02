Annuncio clamoroso per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Niente rinnovo: Dybala via gratis come Khedira

Fuori dallo scorso 10 gennaio per un infortunio al legamento collaterale mediale, Paulo Dybala si avvicina al ritorno in campo che dovrebbe avvenire per la super sfida contro il Napoli. A parte il ko contro l’Inter in campionato, ad ogni modo, la Juventus non ha risentito affatto dell’assenza dell’attaccante argentino: sono infatti arrivate 6 vittorie tra Serie A, Coppa Italia e – soprattutto – la finale di Supercoppa Italiana. Segnale sempre più evidente che la ‘Joya’ non è centrale nel progetto tecnico di Andrea Pirlo. In scadenza di contratto nel 2022, la sua permanenza a Torino è in bilico ed il rinnovo appare ancora lontano.

Calciomercato Juventus, Dybala via gratis: “Nessuno gli dà 15 milioni”

C’è infatti un ampio divario economico tra la richiesta di Dybala e l’offerta della Juve. Una situazione che potrebbe portare ad uno scenario clamoroso. “Penso che finirà come Khedira, ad oggi è un di più per i bianconeri, non un giocatore fondamentale – ha detto a ‘Top Calcio 24’ il giornalista sportivo Matteo Caronni – A lui conviene andare a scadenza perché i 15 milioni di euro a stagione che chiede non gli ha offerti nessuno finora. La Juventus è ferma sui 9-10 milioni, ossia quello che prende De Ligt“.