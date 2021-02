Il Marsiglia ha effettuato un sondaggio per Maurizio Sarri. Il tecnico italiano italiano però non ha intenzione di subentrare a stagione in corso

André Villas-Boas ha annunciato le dimissioni da tecnico del Marsiglia. Dietro all’addio del tecnico portoghese ci sono ovviamente incomprensioni con la società, legate soprattutto al calciomercato. E’ così partito il toto nome per la successione di Villas-Boas su una panchina gloriosa come quella del club francese.

Come vi abbiamo raccontato non è da escludere che la scelta dell’OM ricada su un tecnico italiano. Luciano Spalletti, Vincenzo Montella ma anche Maurizio Sarri sono profili che il Ds Longoria potrebbe prendere in considerazione. Sull’ex Juve e Napoli arrivano conferme anche dalla Francia. Sarri piace alla dirigenza del Marsiglia: sono stati effettuati dei sondaggi ma come risulta a Calciomercato.it, il tecnico italiano al momento non è convinto essendo poco propenso a subentrare a stagione in corso, preferendo ripartire da un nuovo progetto dalla prossima estate.