Calciomercato Juventus, Mandragora al Torino: c'è la firma!

Rolando Mandragora ha firmato con il Torino: manca solo l’ufficialità del suo passaggio nel club granata

Dopo le visite mediche svolte in mattinata, è arrivata anche la firma di Rolando Mandragora con il Torino. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Come anticipato da Calciomercato.it, il centrocampista di proprietà della Juventus, nelle ultime stagioni all’Udinese, si trasferisce in prestito per 18 mesi con l’obbligo di riscatto da parte del club di Cairo. Manca dunque solo l’ufficialità da parte del Toro: Mandragora è a tutti gli effetti un nuovo calciatore granata.