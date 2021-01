CM.IT | Juventus, Mandragora dall'Udinese al Torino: cosa manca

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il trasferimento di Mandragora al Torino

Aggiornamenti sul possibile trasferimento di Mandragora al Torino. C’è l’accordo tra il centrocampista e il club granata, ma per la fumata bianca occorrono ancora due cose: il via libera dell’Udinese, dove è in prestito (l’accordo scade a giugno, ma i friulani hanno l’opzione rinnovo per un’altra stagione), che, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, potrebbe arrivare stasera; l’intesa tra gli stessi granata e la Juventus (con la quale il classe ’97 ha un contratto fino al 2025) che, come raccolto sempre dalla nostra redazione, ancora non c’è. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | ESCLUSIVO agente Buffon: “Ecco il suo segreto. Juve? Ci incontreremo a marzo”

In tal senso, la fumata bianca potrebbe arrivare sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Parti comunque al lavoro per cercare la quadra entro il gong del mercato, fissato per domani alle ore 20.