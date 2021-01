Porto, a rischio la sfida di Champions League contro la Juventus per il brasiliano Otavio: il giocatore ha subito un infortunio muscolare

Una notizia che potrebbe far sorridere in casa bianconera. La Juventus dovrà tra poco pensare anche alla sfida di Champions League contro il Porto, ma il club lusitano potrebbe fare a meno di una delle sue pedine più importanti. Il brasiliano Otavio, infatti, ha subito un infortunio nell’ultima sfida di Coppa contro il Gil Vicente.

Porto-Juventus, Otavio a rischio: può saltare la Champions

Il classe 1995, accostato a tantissimi club italiani dalla Roma al Milan come possibile colpo a costo zero, ha subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra, che in casa Porto stanno valutando con grande attenzione. Secondo ‘Record’ però, i tempi di recupero sarebbero piuttosto lunghi, tanto che Sergio Conceiçao con molta probabilità non lo avrà a disposizione per la sfida interna contro la Juventus in Champions League, in programma il prossimo 17 febbraio. Novità a riguardo sono attese nei prossimi giorni, dopo gli esami a cui sarà sottoposto il giocatore.