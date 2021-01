Calciomercato, offerta per Otavio | Serie A all’erta

Milan, Napoli, Inter e Roma seguono Otavio, in scadenza con il Porto: al brasiliano è arrivata un’offerta dalla Mls

Un contratto in scadenza che non sembra intenzionato a rinnovare e un interesse molto alto da parte di tante squadre italiane. Dalla Roma, che lo ha sondato con grande interesse insieme ad altri giocatori per questo gennaio, fino al Milan, che sembra essere il principale candidato per acquistarlo a zero in estate. Attenzione però anche a Napoli ed Inter, anche loro interessate ad Otavio, brasiliano del Porto che appunto non sembra destinato a restare in Portogallo.

Il giocatore vorrebbe restare in Europa, ma sul tavolo ci sono proposte anche dagli Emirati Arabi e pure dalla Mls. ‘A Bola’ sottolinea come i Vancouver Whitecaps abbiano formulato un’offerta per il giocatore: 1,6 milioni di euro a stagione e 4 milioni di bonus alla firma. Il giocatore però non sembra intenzionato ad accettare: la sua priorità è, appunto, restare in Europa.