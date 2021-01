Sami Khedira si appresta a salutare definitivamente la Juventus: accordo vicino con l’Hertha Berlino, fissate le visite mediche

Una delle telenovele di più lunga durata che era ancora viva all’interno della Juventus sembra essere vicina alla conclusione. Si tratta del rapporto fra i bianconeri e Sami Khedira: il tedesco, ai margini del progetto tecnico ormai da tempo, si appresta a lasciare Torino una volta per tutte. L’ex Stoccarda e Real Madrid, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, in estate non ha accettato nessuna destinazione né un accordo per la risoluzione del contratto con la Juventus. Ora, invece, Khedira sembra essersi deciso a cambiare aria e starebbe per tornare in Germania: un pensiero in meno per Paratici.

Calciomercato Juventus, accordo vicino | Khedira firma con l’Hertha Berlino

Come rivelato da ‘Kicker’, Sami Khedira sarebbe molto vicino ad un accordo con l’Hertha Berlino. Le trattative sarebbero ad un punto talmente avanzato che il tedesco è atteso in Germania già nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma sui contratti. La Juventus, quindi, si appresta a liberarsi del sontuoso ingaggio del campione del mondo a sei mesi dalla scadenza del contratto. Khedira, invece, dovrebbe firmare un contratto da due anni e mezzo legato alle presenze. Niente Premier League: con l’Everton che aveva fatto un tentativo per il tedesco, come raccontato da Calciomercato.it. Il centrocampista bianconero potrebbe ritrovare la Bundesliga ad undici anni dall’ultima presenza con la maglia dello Stoccarda.

