Calciomercato, suggestione Guardiola in Serie A: arrivano conferme su una pista clamorosa, contatti già avviati

Dopo un inizio di stagione difficile, Pep Guardiola ha rimesso in riga il Manchester City, tornando in vetta al campionato e preparando ora il nuovo assalto alla Champions. Nonostante il suo contratto fino al 2023 con gli inglesi, però, il tecnico spagnolo osserva con grande attenzione ciò che succede nel resto del panorama calcistico europeo. E dopo i tanti successi in Spagna, Germania e Inghilterra, potrebbe valutare una avventura in Serie A. Non a caso, sia l’estate scorsa che la precedente, era stato nel mirino della Juventus.

Calciomercato Milan, suggestione Guardiola: ci sono conferme

Già qualche giorno fa, il nome di Guardiola era stato accostato al Milan. Una suggestione che assume adesso tratti più concreti. Stando a ‘Diario Gol’, infatti, i rossoneri avrebbero avuto già dei contatti informali con l’allenatore spagnolo, che potrebbe guardare con interesse a una nuova sfida professionale di questo calibro. Il Milan infatti è in grande crescita, in piena lotta scudetto e si prepara ad essere protagonista anche in Europa nella prossima stagione. Una pista però al momento molto difficile, considerando che Pioli sta facendo molto bene e che la presenza di Ibrahimovic, i cui rapporti con Guardiola non sono certo idilliaci, non deporrebbe a favore di un suo arrivo a Milanello.