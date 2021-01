Dalla Spagna: il Milan prova concretamente a mettere le mani su Douglas Costa, ora al Bayern ma di proprietà ancora della Juventus

Milan su Douglas Costa, dall’interesse riemerso ieri a un vero e proprio tentativo da parte dei rossoneri, stando almeno alle clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna. L’esterno brasiliano sta trovando pochissimo spazio nel Bayern Monaco, dove è tornato alla fine dello scorso mercato con la formula del prestito secco, tanto che è da un po’ che si parla di un suo possibile ritorno a Torino in questi ultimissi giorni della finestra invernale. Un ritorno con immediata ripartenza… E qui entra in gioco il Milan.

Secondo ‘Todofichajes.net’ il club rossonero fa sul serio per Costa. Trattativa già in corso con la Juventus, con Maldini che avrebbe messo sul tavolo una proposta di prestito fino a giugno. Da capire come potrebbe venir superato l’ostacolo ingaggio: l’ex Shakhtar ha uno stipendio di circa 6 milioni. Vedremo se questa indiscrezione troverà conferme oppure no.