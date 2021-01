Calciomercato, Guardiola può arrivare in Serie A | Niente Juventus

Il futuro di Josep Guardiola continua a far discutere. Dalla Spagna indicano che la prossima destinazione dell’allenatore sarà in Italia: di seguito tutti i dettagli

Josep Guardiola siede sulla panchina del Manchester City, ma i rumors sul suo futuro sono sempre presenti e in molti si chiedono già da ora quale possa essere la sua prossima destinazione. Dopo aver militato e vinto in Liga, Bundesliga e Premier League, ora potrebbe essere la volta di tentare la fortuna anche in Italia, dove Guardiola ha già lasciato il segno da calciatore. L’ultima ipotesi è decisamente suggestiva e proviene dalla Spagna.

Calciomercato Milan, l’ultima voce dalla Spagna: suggestione Guardiola

Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, il futuro di Guardiola potrebbe dunque essere in Italia, ma non alla Juventus dove tante volte è stato accostato, bensì al Milan. I rossoneri sono in crescita e lottano per lo scudetto in questa stagione, concretizzando un progetto in ascesa per le prossime stagioni. E Guardiola sarebbe il nuovo condottiero pronto a guidare la scalata.

Resta da sottolineare comunque che l’operazione è estremamente difficile. Non si tratterebbe di un affare facile sotto il profilo economico. Inoltre, è da considerare che l’epicentro attuale del Milan è Zlatan Ibrahimovic: i rapporti tra il tecnico e lo svedese non sono per niente buoni. E comunque Stefano Pioli sta facendo molto bene sulla panchina rossonera e non sembra esserci alcuna intenzione di cambiare.