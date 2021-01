Scontro Ibra-Lukaku, la Procura indaga | Rischio doppia squalifica!

Scontro Ibra-Lukaku nel derby tra Milan e Inter in Coppa Italia, le indagini della Procura e gli scenari: rischio doppia squalifica

Si avvicina alla chiusura una settimana bollente tra campo e mercato, segnata anche dal derby di Coppa Italia tra Milan e Inter nel quale Ibrahimovic e Lukaku sono venuti a stretto contatto. Le immagini dell’alterco tra i due hanno fatto il giro del mondo e potrebbero lasciare importanti strascichi, destinati anche a condizionare il prosieguo della stagione di entrambi.

Scontro Ibra-Lukaku, inchiesta aperta dalla Procura federale: cosa rischiano

Come previsto, il giudice sportivo si è limitato a squalificare i due per una giornata in Coppa Italia, prendendo semplicemente atto della situazione disciplinare. Lukaku, ammonito, era diffidato, mentre Ibrahimovic, nel secondo tempo, rimediò il secondo giallo e la conseguente espulsione. Nessun altro elemento dal referto dell’arbitro Valeri, che non aveva sentito cosa si fossero detti Ibra e Lukaku in quei concitati attimi. Adesso, tocca alla Procura federale che ha aperto un’inchiesta, altrettanto come previsto. Come spiegato dal ‘Corriere della Sera’, saranno sicuramente acquisite prove documentali audio e video. In breve tempo, si cercherà di arrivare a una decisione. La Procura potrebbe optare per l’archiviazione, oppure per il deferimento di uno dei due o di entrambi al Tribunale federale, che potrebbe procedere con una squalifica a tempo da tutte le competizioni, a seconda degli elementi che dovessero emergere.