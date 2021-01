La caviglia sinistra non dà pace a Dries Mertens. L’attaccante del Napoli è volato in Belgio: ecco le informazioni raccolte da Calciomercato.it

Da poco meno di un’ora Dries Mertens è volato verso il Belgio perchè la caviglia sinistra non gli dà pace. Sembrava pronto al recupero, con gli spezzoni contro Fiorentina, Juventus e Verona e, invece, giovedì sera Mertens si è reso conto che non ne aveva, non si sente in condizione e allora la scelta di fare un passo indietro.

Dries si ripresenterà alla clinica ‘Move to Cure’ di Anversa per riprendere la riabilitazione alla caviglia sinistra. L’obiettivo è superare definitivamente il problema e tornare a Napoli per mettersi a disposizione di Gattuso in breve tempo.