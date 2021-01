Roma, si avvicina l’arrivo di Bryan Reynolds in Italia: partenza rinviata per le norme anti-Covid, le ultime di Calciomercato.it

Ennesima puntata nella telenovela Bryan Reynolds. L’esterno statunitense, trattato concretamente anche dalla Juventus, avrebbe dovuto imbarcarsi ieri da Dallas per arrivare a Roma alle 12.40 di oggi, facendo scalo a Francoforte, ma la sua partenza è stata rinviata. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il nuovo rinforzo della Roma in ottemperanza ai protocolli internazionali anti Covid ha dovuto effettuare un altro tampone. L’esito negativo è però arrivato troppo a ridosso dell’orario della partenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Bryan #Reynolds, a meno di ulteriori colpi di scena, arriverà domenica in Italia. Partenza rinviata a sabato in ottemperanza ai protocolli Covid#AsRoma @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) January 30, 2021

Nulla di compromettente, dunque, con il diciannovenne che, a meno di ulteriori colpi di scena, si metterà in viaggio oggi per sbarcare domenica a Fiumicino allo stesso orario e svolgere le visite mediche con il club giallorosso.