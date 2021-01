Calciomercato Juventus, retroscena Khedira: cessione sfumata

Calciomercato Juventus, retroscena su Khedira: il tedesco era stato vicino alla cessione in queste ore, nulla di fatto

La Juventus continua a valutare possibili colpi in entrata last minute soprattutto in attacco nella sessione di gennaio. Ma si pensa anche alle uscite, con il nome di Khedira che tiene sempre banco. Il tedesco è da mesi fuori dai piani dei bianconeri e anche nelle ultime ore ha visto sfumare una pista interessante per il suo addio.

Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il giocatore era seguito dal Villarreal. Le complicazioni legate alla partenza di Coquelin, che era richiesto dal Marsiglia, hanno raffreddato l’affare. A questo punto, lo scenario più probabile torna ad essere la rescissione con la Juventus.