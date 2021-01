In scadenza con lo Shakhtar, Kovalenko aveva già un accordo con l’Atalanta a partire della prossima stagione

E’ fatta per Kovalenko all’Atalanta. Il club orobico, come raccolto da Calciomercato.it, ha trovato un accordo con lo Shakhtar Donetsk per l’arrivo immediato del trequartista ucraino, in scadenza di contratto a giugno. Immediato ma soprattutto in anticipo di alcuni mesi rispetto all’intesa che gli orobici avevano da tempo trovato con gli agenti del classe ’96, valida però a partire della prossima stagione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Tutto fatto, quindi, Kovalenko è pronto a sbarcare in Italia e a legarsi ufficialmente alla società di Percassi. Allo Shakhtar andrà una sorta di ‘indennizzo’.