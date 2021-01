Gian Piero Gasperini ha commentato l’addio di Gomez, volato in Spagna per iniziare la sua nuova avventura al Siviglia

Niente ricucitura, niente tregua: Alejandro Gomez lascia l’Atalanta e vola a Siviglia. Il Papu questa mattina si è imbarcato in direzione Spagna, chiudendo di fatto la sua avventura in nerazzurro. Dalla fascia di capitano e ruolo di leader indiscusso all’addio in poco meno di due mesi. Lo strappo si è consumato con Gasperini ed è proprio l’allenatore dei bergamaschi a salutare Gomez ed archiviare rapidamente la sua partenza. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Intervistato dalla ‘Rai’ alla vigilia della sfida di coppa Italia contro la Lazio, l’allenatore dell’Atalanta commenta così la partenza di Gomez: “Ci ha dato moltissimo, ci ha aiutato a crescere. Ora la squadra è nelle condizioni per camminare da sola con le proprie gambe, continuando a progredire”.

Non manca però un messaggio al calciatore: “Non posso fare altro che augurargli il meglio – dice Gasperini – anche perché va in una squadra forte e che gioca la Champions”. Per il tecnico l’esperienza in Spagna per Gomez sarà “bella”: “E’ un bel palcoscenico”.