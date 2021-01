Alejandro Gomez dice addio all’Atalanta. Il talento argentino domani volerà in Spagna per legarsi al Siviglia

Alejandro Gomez lascia l’Atalanta e l’Italia. Come raccontato su Calciomercato.it, oggi poteva essere la giornata decisiva per la fumata bianca e così è stato: domani il calciatore – come riporta Sky Sport – volerà in Spagna. Svolgere le visite mediche e poi metterà nero su bianco. Per l’ex Catania contratto fino al 30 giungo 2024 a circa 3 milioni di euro a stagione. Ai bergamaschi circa 6-7 milioni di euro più 2 di bonus.

Colpo di calciomercato, dunque, per il club andaluso, che pesca ancora una volta dall’Italia per rafforzare il proprio organico. Viene così soddisfatta anche la volontà dell’Atalanta, che non aveva alcuna intenzione di cedere l’argentino a squadra italiane rivali. Gomez è stato accostato con insistenza anche a Juventus, Inter e Roma ma non c’è stato nulla da fare, il suo futuro sarà in Liga, con la maglia del Siviglia.