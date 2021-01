CM.IT | Calciomercato Atalanta, Kovalenko spinge per arrivare subito

Kovalenko vuole trasferirsi adesso all’Atalanta, con la quale ha da tempo una intesa di massima per la prossima stagione. Trattativa in corso con lo Shakhtar

Kovalenko spinge per trasferirsi subito all’Atalanta, con la quale ha da tempo un accordo valido a partire della prossima stagione. In scadenza a giugno, il trequartista ucraino è però stufo di guadagnare quanto i giovani brasiliani della squadra e, anche se non soprattutto per questo motivo, vuole traslocare in anticipo a Bergamo.

Negoziati in corso tra Atalanta, che certo non intende svenarsi per un calciatore di fatto già preso per l’anno prossimo a zero, e Shakhtar per giungere a un accordo.