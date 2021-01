Sta per iniziare l’avventura italiana di Gaich, atteso a Benevento nel pomeriggio dopo aver terminato le visite mediche

Ancora a Roma per sostenere l’ultima parte delle visite mediche, Adolfo Gaich raggiungerà Benevento nel pomeriggio per iniziare la sua avventura in giallorosso. Trattato da diversi club italiani anche prima del suo approdo al CSKA Mosca, l’attaccante argentino si trasferisce in Campania con la formula del prestito fino a giugno, al termine del quale i sanniti potranno decidere se rinnovare la cessione a titolo temporaneo per un’ulteriore stagione o esercitare il diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Benevento, UFFICIALE: arriva Depaoli dalla Sampdoria

“Siamo molto felici per la scelta fatta – ha detto a Calciomercato.it Fabian Bustos, agente che ha curato la trattativa insieme a Pablo Caro e Matias Favano – Ce l’hanno chiesto molti club, come Bologna e Genoa, ma il direttore sportivo e l’allenatore sono stati decisivi per la scelta finale. Sono stati molto convincenti. La migliore opzione era questa, anche per l’importanza di una figura come Inzaghi, che noi tutti abbiamo ammirato come un grande attaccante, Gaich può imparare molto da lui”.