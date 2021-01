Novità importanti in ottica calciomercato Juventus. Il tecnico Pirlo potrebbe avere un altro attaccante a costo zero

Il nuovo ruolo di seconda punta che si sta ritagliando Kulusevski potrebbe spingere la Juventus a non operare in entrata in questa sessione invernale di calciomercato in attacco. Nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Sampdoria, tuttavia, mister Andrea Pirlo ha fatto capire che non gli dispiacerebbe aggiungere un altro centravanti in rosa. A tre giorni dalla chiusura delle trattative, è difficile riuscire ad imbastire un affare importante, ma i bianconeri potrebbero sorprendere tutti e virare su uno svincolato, il quale potrebbe firmare anche dopo l’1 febbraio.

Calciomercato Juventus, Diego Costa snobba Guardiola per i bianconeri

Nel mirino della Juve ci sarebbe il centravanti brasiliano naturalizzato spagnolo Diego Costa, che ha rescisso il suo contratto con l’Atletico Madrid lo scorso 29 dicembre. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘El Gol Digital’, il Manchester City gli avrebbe fatto un’offerta per regalarlo a Guardiola, ma tra le due soluzioni il 32enne nativo di Lagarte preferirebbe i bianconeri per mettere nel curriculum anche un’esperienza in Serie A. Staremo a vedere.