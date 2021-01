Calciomercato Juventus, erede Szczesny | Occasione Kepa: cifre e dettagli

La Juventus pensa già al sostituto di Szczesny: occasione Kepa dal Chelsea. Ecco tutte le cifre e i dettagli

La Juventus di Andrea Pirlo è in buone mani. Szczesny, infatti, si sta confermando come uno dei migliori portieri d’Europa, ed in più occasioni è già risultato decisivo per i bianconeri in questa prima parte di stagione. Il portiere polacco ha già rinnovato fino al 2024, ma potrebbe fare gola a diversi top club europei, Manchester United su tutti. I ‘Red Devils’ hanno già mostrato interesse per l’ex Roma e non è escluso che possano tornare alla carica nella sessione estiva di calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Kepa l’erede di Szczesny | Tutti i dettagli

La Juve, dal canto suo, per il momento si tiene stretta Szczesny, ma in caso di offerta irrinunciabile lascerà partire il 30enne. In questo senso, stando a ‘fichajes.net’, il prescelto di Pirlo e della società bianconera per l’eventuale successione del polacco è Kepa. L’estremo difensore spagnolo, pagato dai ‘Blues’ ben 80 milioni di euro, è diventato la riserva di Mendy e, di fatto, è già sul mercato. La sua valutazione è crollata in un anno e mezzo, e la Juve potrebbe approfittare della situazione per portarlo a Torino a cifre molto più basse rispetto agli 80 milioni pagati dal club inglese. Occhi puntati, dunque, sul nome di Kepa in casa bianconera.