Discussioni sempre più serrate per il trasferimento di Mandragora al Torino. Il centrocampista di proprietà della Juventus, ma in prestito all’Udinese, è una precisa richiesta del neo tecnico granata Nicola

Mandragora dall’Udinese al Torino via Juventus, decisi passi in avanti. Le discussioni sono ormai giunte a un punto caldo, in ballo sempre la formula dell’operazione che – come confermato a Calciomercato.it – potrebbe essere quella del prestito di diciotto mesi con obbligo di riscatto.

Il centrocampista spinge per far ritorno a Torino, sponda però granata dove ritroverebbe Nicola, suo allenatore sia Udine che a Crotone.