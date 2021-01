Calciomercato, Jovic torna nel mirino di Milan e Roma | I dettagli

Un attaccante già accostato in numerose occasioni alle big di Serie A potrebbe tornare di moda sul calciomercato a partire dal prossimo giugno. Ecco di chi si tratta e il possibile scenario

Il nome di Luka Jovic è stato seguito con grande interesse dalle big italiane negli ultimi mesi. Dopo l’autentica esplosione con la maglia dell’Eintracht Francoforte, in Bundesliga, l’attaccante non è riuscito a confermarsi con il Real Madrid dove ha trovato pochissimo spazio, anche con Zinedine Zidane in panchina. Da qui la decisione dei Blancos di cedere il calciatore in prestito, per permettergli di tornare a splendere in Bundesliga.

Calciomercato, Roma e Milan alla finestra per Jovic: lo scenario

La punta, infatti, è tornata a convincere proprio con la maglia dell’Eintracht dove ha già realizzato tre gol in tre presenze. Uno score impressionante che attenziona nuovamente i maggiori club italiani, su tutti Roma e Milan. Dalla prossima estate, infatti, giallorossi e rossoneri potrebbero tornare alla carica per la punta, di rientro al Real Madrid. Vedremo se decollerà la trattativa per il serbo e potrà segnare con continuità nella rosa di una delle big italiane.