Alla vigilia di Bologna-Milan parla nella consueta conferenza stampa il tecnico rossonero, Stefano Pioli

Archiviato il derby perso in settimana in Coppa Italia contro l’Inter, il Milan deve provare a rialzare la testa domani a Bologna, anche per riscattare il KO dell’ultimo turno di Serie A contro l’Atalanta. A presentare la prossima gara ci pensa Stefano Pioli in conferenza stampa: “Per fare bene contro il Bologna devi meritare. Servirà una prova di alto livello. Stiamo facendo un ottimo percorso. Abbiamo 18 punti in più alla fine del girone d’andata rispetto allo scorso anno. La differenza c’è ma stiamo cercando di limare tale differenza. La lotta Champions è agguerrita. Bennacer sta sicuramente meglio ma è stato fuori parecchio tempo dopo un infortunio muscolare. Se oggi farà tutto l’allenamento come ieri domani sarà convocato ma non credo che partirà dall’inizio. Ismael è un centrocampista completo”.

IBRA – “È un Ibra determinato. Dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci ma è molto carico per la partita di domani. Il mio ruolo è sempre suddiviso tra campo e lavoro individuale ma abbiamo sempre continuato a lavorare e sappiamo che certe prestazioni potevano essere migliori, soprattutto con l’Atalanta. Ibra-Lukaku? Nel derby non è stato un bello spettacolo e certe situazioni possono succedere anche se non le giustifico è condivido. Ibra non è razzista, lo dice la sua storia e anche il club ha sempre combattuto ogni tipo di discriminazione. Con Ibra non ci siamo detti niente di particolare. È tranquillo e motivato”.

Pioli ha continuato: “Dopo il Bologna avremo due settimane pulite per allenarci e recuperare tutti quelli che non sono al 100%. Dobbiamo ritrovare tutti nella migliore condizione possibile, ultimamente per fare un 11 vs 11 dovevo chiamare i Primavera”

TOMORI – “L’ho visto molto bene. È entrato in una partita complicata ma ha dimostrato belle qualità e caratteristiche ed oltre a saper difendere è molto intelligente. Si è presentato bene sotto tutti i punti di vista”. Sulle condizioni di Brahim Diaz: “Ha avuto un fastidio muscolare da valutare la prossima settimana. Ne abbiamo bisogno perchè tra tre settimane cominceremo a rigiocare anche in Europa League. Kjaer? Spero stia fuori per poco. E’ un giocatore importante però se siamo primi è perchè abbiamo fatto bene anche con tante assenze”.

Infine sui problemi fisici di Mandzukic: “Mario ha avuto una distorsione che lo ha frenato per qualche giorno. Ieri stava meglio e potrebbe essere convocato”.