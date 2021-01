Juventus, annuncio sul futuro di Dybala: l’attaccante argentino più vicino a rinnovare, mesi decisivi

“Lo valuteremo giorno per giorno. Ogni tanto sente ancora qualche fitta al ginocchio, però speriamo di essere sulla buona strada”. Come annunciato da Pirlo in conferenza stampa, è ancora presto per il ritorno in campo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino sta recuperando dall’infortunio al ginocchio, ma nel frattempo continua a far parlare di sé per la questione rinnovo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il numero 10 bianconero ha finalmente risolto il contenzioso con l’ex agente Pierpaolo Triulzi sui diritti d’immagine, che aveva finora bloccato la trattativa con la Juventus.

Un’importante svolta, dunque, anche in chiave rinnovo. Intervenuta in diretta sul canale Twitch di ‘Juventibus’, Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ al seguito del club bianconero, si è espressa così sul tanto discusso prolungamento del 27enne: “Io credo che alla fine Paulo Dybala rinnoverà, anche se questa sarà una stagione difficile”. Per l’argentino si parla ormai da tempo di un rinnovo fino al 2024 con un ingaggio di almeno 10 milioni di euro netti a stagione. Si profilano mesi decisivi, dunque, in casa Juve.